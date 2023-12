“Hanno deciso così” La scelta di Mediaset tocca anche Maria e Uomini e Donne

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Nonostante abbia debuttato sul piccolo schermo oltre vent’anni fa,resta una costante e il suo pubblico non si stufa mai. Questo perchéDe Filippi e la sua squadra riescono sempre a far sì che il format resti fresco inserendo novità, senza mai stravolgerlo. A breve però dovrà fermarsi. Quando? Manca pochissimo ed è un gran peccato. I telespettatori sicuramente non la prenderanno bene visto che si stavano palesando tantissime intriganti dinamiche nello studio diche vedranno ahimé luce più avanti del previsto. Pur essendo di tradizione, la pausa, legata alle vacanze di Natale, non va giù., la decisione diDe Filippi, lavoratrice ...