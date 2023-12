Hai vecchi dischi? Controllali | se ti ritrovi un Lp così vale quanto una casa

(Di lunedì 18 dicembre 2023) I non più giovanissimi certamente li ricorderanno con un sorriso, stiamo parlando proprio dei. Questo supporto ci ha accompagnato per un periodo lunghissimo iniziato nel 1889, segnando un’epoca nostalgica e romantica della distribuzione musicale e permettendo a milioni di persone l’ascolto della musica a. Molti tra noi ne hanno ancora parecchi conservati, ma pochi sanno che alcuni Lp possono essere vere e proprie fortune follemente ricercate dagli appassionati. Guardate i prezzi di vendita di questa classifica che abbiamo stilato! In redazione ci siamo la briga di effettuare alcune ricerche, selezionando le vendite più clamorose mai concluse per questo genere di oggetto. Chiaramente esistono moltissimi altri Lp rari e ricercati di valore minore, ma nella nostra ricerca ci siamo concentrati sulle transazioni più alte mai pubblicate per i ...

Adriano è uno smart hub made in Italy che può essere connesso in modalità wireless a qualsiasi dispositivo mobile. Tramite il sensore di movimento ... (dday)

Adriano è uno smart hub made in Italy che può essere connesso in modalità wireless a qualsiasi dispositivo mobile. Tramite il sensore di movimento ... (dday)

Controlla se in casa hai vecchie lire , una 100 lire così vale un tesoro Moltissimi italiani conservano vecchie monete in lire stipate in cassetti ... (blowingpost)

Telecamere in giardino: 5 cose da sapere

Seuna casa autonoma o una villetta in giardino, probabilmenteinstallato delle telecamere in giardino per monitorare, anche a distanza, la tua proprietà e ...momento in cui i filmati più...

Napoli-Cagliari 2-1, Osimhen e Kvaratskhelia come ai vecchi tempi ilmattino.it

F1, un cordiale saluto ai vecchi tifosi P300.it | Motorsport Media

Anche in Italia

Era luglio quando Mark Zuckerberg ha annunciato: “Let’s do this, welcome to Threads”, la nuova piattaforma del gruppo Meta che punta a fare concorrenza ad X, il social di Elon ...

I frontalieri che lavorano in Svizzera pagheranno una tassa sulla sanità italiana: «Nuovo balzello fino a 200 euro al mese»

Il contributo dal 3 al 6 percento del salario mensile previsto dalla Legge di Bilancio: colpiti 80 mila lavoratori. I sindacati: «Un’altra imposta per una categoria che, con i ristorni, versa alle cas ...