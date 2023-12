“Ha parlato di Varrese” Grande Fratello | il figlio di Beatrice costretto a rompere il silenzio

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Dopo una lunga serie di proteste, durate per due mesi se non tre, finalmente il2023 si è deciso a dare una strigliata a Massimilianoper l’atteggiamento esasperante, passivo aggressivo, e non solo, dedicato aLuzzi. Troppo poco per alcuni. La reazione del, di lei, dopo le scuse. Nessuna punizione, figuriamoci una squalifica, che tuttavia Alfonso Signorini ha promesso ripetutamente a Massimilianonel caso sgarrasse ancora conLuzzi. Il cast, invece di scusarsi con lei al2023, hanno ancora compatito lui e giustificandolo. Invece, ildell’attrice cosa dice?, interviene il ...