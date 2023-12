“Ha detto sì” | Federico Chiesa sposa Lucia Bramani

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Fra i giovani calciatori più amati del momento c’è senza dubbio, attaccante della Juventus e figlio d’arte – il padre, Enrico, è stato infatti a sua volta un attaccante che ha giocato, tra le altre, per Parma e Fiorentina – il quale ha appena chiesto la mano alla fidanzata,, conosciuta nel gennaio del 2022. Ad annunciarlo è stato lo stesso, con un post inequivocabile condiviso su Instagram e repostato poi dalla futura. Nel recente documentario Back on Track, in cui ripercorre i drammatici momenti dopo l’infortunio al crociato del gennaio 2022,ha parlato anche del primo incontro con: “Abbiamo iniziato a sentirci i primi giorni di gennaio 2022. Io volevo anche vederla, solo che mi sono rotto ...