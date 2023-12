Guida TV | programmi di stasera | lunedì 18 dicembre 2023

(Di lunedì 18 dicembre 2023)aitv della prima serata di oggi,18.12., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Napoli Milionaria Film RAI2 RaiDuo con Ale e Franz Show RAI3 Farwest Attualità RETE4 Quarta Repubblica Attualità CANALE5 Grande Fratello Reality Show ITALIA1 Die Hard – Trappola di Cristallo Film LA7 La Torre di Babele Film REALTIME Body Bizarre Serie TV CIELO The Illusionist – L’Illusionista Film TV8 Come in una favola Film NOVE Il contadino cerca moglie Docureality

