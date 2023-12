Gualtieri | Sulla lotta all’evasione i risultati ci sono

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 dicembre 2023) “ci, nonostante una storica difficoltà a incassare e il mancato introito:Tari incassiamo 100 milioni in più rispetto al 2022. Vediamo anche i primi frutti sul recupero di fondi per il codice della strada con un +7% su 2022, anche se vogliamo ancora salire. Abbiamo anchedalle imposte di soggiorno e dallaal sommerso grazie al potenziamento dei vigili”. Così il sindaco di Roma, Roberto(nella foto), durante la presentazione in assemblea Capitolina del bilancio di previsione comunale 2024-26. (Red/Dire)