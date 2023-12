Gualtieri | Entrate ridotte di 200 MLN per sentenza su prima casa

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 dicembre 2023) “Nel 2023 Roma ha registrato, purtroppo, una notevole riduzione dellepari a 200 milioni. Questo a causa delladella Consulta sulla doppiae per il mancato ristoro per la cosiddetta Imu merce. In più ci sono i tagli per la spending review decisi dal Governo. Infine, Roma è l’unico Comune penalizzato dal regime di perequazione per cui il Comune deve ancora ricevere 158 milioni per ogni anno, sulla base della legge perché, ci hanno detto, non si sono abbastanza soldi e quindi le risorse saranno spalmate. Nonostante tutto questo il bilancio 24-26 è in grado di recuperare tutto il gap”. Così il sindaco di Roma, Roberto(Roberto), durante la presentazione in assemblea Capitolina del bilancio di previsione comunale 2024-26. (Red/Dire)