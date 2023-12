Ri - generazione, opere di street art nel centro di Greve in Chianti

Si chiama ' Street life ' il progetto promosso dal Comune diine realizzato dalla Cooperativa Sociale Coopventuno con il contributo del Consiglio regionale della Toscana . Attività svolte nell'ambito del bando Ri - Generazione che attraverso la ...

Fuga di gas in via Chiantigiana a Greve in Chianti, intervento dei vigili del fuoco Il Gazzettino del Chianti e delle Colline Fiorentine

Greve in Chianti: Il regalo Nel Chianti rimane sospeso per le famiglie meno abbienti Prima Firenze

Fuga di gas in strada: arrivano i vigili del fuoco

Firenze, 18 dicembre 2023 – Fuga di gas in via Chiantigiana, zona Ugolino nel comune di Greve in Chianti. E’ accaduto questa mattina poco prima delle 11. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ...

Greve in Chianti: fuga di gas in via Chiantigiana durante lavori

I Vigili del fuoco sono intervenuti stamattina, 18 dicembre 2023, poco dopo le 11 nel comune di Greve in Chianti ...