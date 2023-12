Greta Rossetti | la sorella la difende dagli attacchi dei fan ‘Perletti’ | “Disgustosi | avete una vista triste”

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello , andata in onda lo scorso sabato, Mirko Brunetti, dopo aver incontrato Perla Vatiero, ha avuto un ... (isaechia)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Loren Rossetti , Sorella di Greta , ha pubblicato alcuni video su Instagram in cui si è s duramente sfogata contro tutti coloro che hanno attaccato ... (tutto.tv)

Grande Fratello, Greta Rossetti delusa da Mirko Brunetti: "Mi sono sentita usata, si è rivelato quello che è" (VIDEO)

Stasera , lunedì 18 dicembre 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello . Nell'attesa,è tornata a parlare di Mirko Brunetti rivelando di essersi sentita usata dal suo ex e di volersi concentrare, da ora in poi, solo sul suo percorso nella Casa di Cinecittà. La delusione ...

Grande Fratello, Greta Rossetti sulla relazione con Michele Morrone: “Durata tre mesi” Libero Magazine

Al GF Greta Rossetti parla del flirt con Michele Morrone: È durato tre mesi, Mirko sapeva tutto Fanpage.it

Grande Fratello, Mirko lascia Greta in diretta TV (Video)

Puntata shock quella di Grande Fratello, con Mirko che ha lasciato Greta in diretta TV con Signorini nel mezzo a commentare.

Grande Fratello, la sorella di Greta Rossetti rompe il silenzio: “Popolo di caproni, vi piace essere presi in giro ma…”

Grande Fratello, la sorella di Greta Rossetti rompe il silenzio: “Popolo di caproni, vi piace essere presi in giro ma…”.