Greta Rossetti e il retroscena su Michele Morrone | “Accaduto qualcosa di assurdo”

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 18 dicembre 2023) La gieffinaricorda il flirt con: le parole dell’ex di Mirko Brunetti nella casa del Grande Fratello Alla voce flirt,ha messo una stanghetta anche al fianco del nome di. In passato, infatti, l’ex fidanzata di Mirko Brunetti ha vissuto una frequentazione con il celebre attore, anche se non è andata a buon termine. Intervenuta nella casa del Grande Fratello,ha rivelato alcuni dettagli di una sua uscita con, la prima, che non è andata come sperato. “Ero tutta firmata e lui odia queste cose, non le sopporta. Perché ha una vita che già lo porta ad essere… Poi mi dice ‘stasera dormi da me’. E io penso ‘come faccio adesso?’. Io ogni sera facevo le ...