Gratta e vinci | tutti vorrebbero un capo così | reazione a catena

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 18 dicembre 2023), il party in ufficio si è concluso in un modo inaspettato: loro sì che sanno cos’è la condivisione. Aveva comprato online i regali di Natale a loro destinati. Peccato solo, come ogni tanto ancora accade, che il corriere non abbia mai consegnato il pacco contenente i doni che avrebbe dovuto distribuire tra i suoi dipendenti, per augurare loro buone feste prima che scoccasse l’ora delle vacanze. PixabayPoco male, in ogni caso. Il titolare del Med Center Health Environmental Services di Bowling Green, nel Kentucky, ha trovato una validissima alternativa. Senza farsi prendere dalla rabbia, men che meno dal panico, ha ben pensato di risolvere il problema acquistando una manciata di. Uno per ogni persona impiegata nel suo prestigioso centro medico. E, nel giorno in cui si ...