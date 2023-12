Grande Fratello | televoto del 23 dicembre | Marco in testa ai sondaggi

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Ilnon andrà in onda lunedì 18, ma tornerà su Canale 5 con un’altra puntata tutta da vivere sabato 232023. Nel corso della diretta Alfonso Signorini comunicherà al pubblico e ai gieffini della Casa di Cinecittà l’esito delaperto nel corso della 27esima puntata, che ad oggi vede in nomination:Maddaloni, Greta Rossetti e Federico Massaro. Tuttavia nessuno di loro tre lascerà la casa, i telespettatori dovranno infatti voltare il concorrente che vogliono rendere immune in vista della puntata successiva del 302023. Cosa dicono ad oggi i? Chi è il gieffino/a preferito tra i tre concorrenti in nomination?, Ilo ...