Grande Fratello | Monia sbugiarda Massimiliano | la reazione dell’attore

Spunta un rumors croccantissimo dopo l’ultima puntata del Grande Fratello . In attesa di poter assistere al prossimo appuntamento (che non andrà in ... (blogtivvu)

“Stasera non va in onda”. Grande Fratello - perché salta la puntata del lunedì

Nella giornata del 18 dicembre il Grande Fratello non andrà in onda e in tanti si stanno chiedendo perché non ci sarà la puntata. Erano tutti pronti ... (caffeinamagazine)