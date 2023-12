Grande Fratello | Intervista esclusiva ad Angelica Baraldi | Sono fiera di me stessa | non mi sono mai snaturata per il gioco

Grande Fratello , chi è il più votato tra i nominati. Un’altra puntata del reality condotto da Alfonso Signorini si avvicina, ma non sarà trasmessa ... (caffeinamagazine)

“Dove lo vedremo in tv”. Mirko fa bingo dopo il Grande Fratello : sempre più protagonista

Temptation Island, il Grande Fratello e ora una nuova avventura sempre in tv per Mirko Brunetti. E da vero protagonista, a quanto si dice in giro. ... (caffeinamagazine)