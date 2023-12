Grande Fratello | Anita Olivieri è convinta di non aver mai parlato male di Beatrice Luzzi | il video che la sbugiarda

Leggi su isaechia

(Di lunedì 18 dicembre 2023)è sicuramente uno dei personaggi più discussi di questa edizione di. Nel corso di questi mesi si è distinta per laamicizia con Giuseppe Garibaldi e per i numerosi complimenti fatti a diversi inquilini ed ormai ex inquilini come per esempio Vittorio Menozzi e Mirko Brunetti e per concludere anche l’ultimo arrivato Federico Massaro. Con nessuno di loro però è mai andata oltre la semplice amicizia perché il cuore disarebbe occupato da un misterioso uomo fuori la Casa. Spesso però la gieffina è risultata essere l’antagonista principale di, nonchéprotagonista di questa edizione del reality. Le due infatti si sono più volte scontrate anche se poi, durante le varie messe in ...