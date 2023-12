Grande Fratello | “ami ancora Perla?” | Mirko Brunetti risponde ai fan e fa chiarezza Poi svela qual era la sua più grande paura nella Casa

Leggi su isaechia

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Dopo essere stato eliminato dalladelnelle ultime due puntate del reality condotto da Alfonso Signorini ha avuto modo di incontrare le sue due ex fidanzateVatiero e Greta Rossetti, mettendo un punto con entrambe e chiarendo che al momento vuole pensare solo a sé stesso e a ciò che lo fa stare bene. Intervistato da Silvia Toffanin,è tornato sull’argomento e ha spiegato di non essere più innamorato di Greta e di aver capito che tante situazioni non fanno per lui e allo stesso tempo ha anche ribadito che la storia conè finita. Nonostante questo, sonoin tanti sui social a nutrire una certa curiosità per il suo rapporto con la Vatiero e a credere che un ...