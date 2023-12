Grande Fratello 2023 | la sorella di Greta Rossetti è una furia | con chi se l’è presa

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Lorenha deciso di esporsi pubblicamente in difesa di sua, attuale concorrente del, per replicare ai tanti insulti e critiche sui social dai fan di Mirko Brunetti e Perla Vatiero che vedono proprio l’ex tentatrice come un ostacolo al ricongiungimento della coppia. E così Loren ha usato parole poco carine che hanno creato una bufera mediatica. Dopo la madre e il, anche ladiè scesa in campo, e ciò non farà piacere alla concorrente delvisto ciò che ha dichiarato nella casa.: parole pesanti delladi ...