Granada – Siviglia – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Ilinizierà la sua vita dopo Diego Alonso con una trasferta amartedì 19 dicembre sera, con entrambe le squadre che hanno un disperato bisogno di una spinta in vista della pausa invernale nella massima serie spagnola. Alonso è stato licenziato dopo la sconfitta casalinga delper 3-0 contro il Getafe sabato scorso, mentre ilsi presenterà a questa sfida dopo la deleteria sconfitta per 1-0 contro il Celta Vigo. Il calcio di inizio diè previsto alle 21:30 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreIlvanta un bilancio di una vittoria, cinque pareggi e 11 sconfitte nelle 17 partite di Liga disputate in questa ...