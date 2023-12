Golf | Hovland | “Pessimo lavoro del PGA Tour | capisco la scelta di Rahm Io per ora non mi vedo nella Superlega araba”

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 dicembre 2023) “Il PGAha fatto un. Non c’è dunque da stupirsi se Jonabbia scelto la LIV. Non sono rimasto scioccato dal suo addio, specialmente dopo un’offerta di quel tipo”. Viktor, numero 4 delmondiale, non le manda a dire e si sfoga nei confronti del massimo circuito americano maschile. Punto di forza del team Europe in Ryder Cup, vincitore della FedEx Cup lo scorso agosto, il 26enne di Oslo è uno dei big della disciplina inseguiti dalla. “Dubito però che io possa passare, adesso, alla LIV. Non sono un grande fan del format dei loro tornei. Serve una competizione con 150 giocatori e il ‘taglio’ dopo 36 buche. Se avessi scelto la LIV non credo sarei diventato un ...