Goldman Sachs | l’uscita dalla partnership con Apple sulle carte di credito costa caro | «Dovrà svalutare la sua quota»

Leggi su open.online

(Di lunedì 18 dicembre 2023)potrebbe essere costretta asensibilmente la sua partecipazione nel settore dellediconper riuscire a fare un passo indietro. A fine novembre erano uscite le indiscrezioni sulla fine del sodalizio nato ad agosto 2019 tra la banca d’investimenti di Wall Street e la big tech californiana. Secondo il Financial Times, sarebbe stata la banca a chiedere di uscire perché in perdita edha formulato una proposta per rescindere il contratto attuale entro 12-15 mesi. Ma la banca deve trovare un altro partner che prenda in carico i servizi attualmente offerti. Di offerte, rivela Reuters, non ne sono pervenute. Almeno non al prezzo richiesto daper liberarsi della sua ...