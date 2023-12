Gli stipendi sempre più ridicoli dei medici mettono a rischio i malati

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Roma, 18 dic – Ogni lavoro va retribuito in modo adeguato. Al minimo, si deve poter vivere in assoluta serenità. Queste sono le premesse. Lo svolgimento può citare altre variabili, come l’impoverimento e la naturale corsa ai ripari di chi lo subisce, anche se da una posizione di tutto rispetto nella scala sociale. Dunque non conta esclusivamente la povertà, male assoluto da combattere com’è logico che sia, ma anche chi ha paura di diventare povero che – come è logico e sacrosanto che sia – reagirà e farà di tutto per sfuggire alla possibilità. Questo stanno facendo iitaliani, in fuga da un settore pubblico che pagameno verso una “fortuna” – peraltro non certo garantita – in quello privato., paghe ridicole epiù aCon le paghe ...