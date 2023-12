Gli imprenditori italiani in Uk contro la stretta di Sunak sull’immigrazione | porte aperte ai manager | ma manca personale nell’accoglienza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 dicembre 2023) In viaggio verso il Regno Unito parlando un buon inglese, già esperti nel proprio settore e con un contratto da almeno 45mila euro all’anno in tasca. Se l’era dei giovani che andavano a Londra a imparare la lingua servendo pizze nei ristorantiera già stata sepolta dalla Brexit, il giro di vite all’immigrazione legale in Gran Bretagna messo in atto dal vacillante governoapre ora una nuova stagione di flussi migratori oltremanica. A essere i benvenuti sull’isola sonoe professionistiche approdano già formati, a tutto vantaggio dell’economia britannica. Pensiamo a chef, consulenti finanziari,, ingegneri, fisici e scienziati. Per loroin un Paese che sta combattendoinflazione da record e ...