Gli hacker filorussi tornano a colpire l’Italia Nel mirino i servizi della Pa

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Il gruppofilorusso Lockbit ha rivendicato l’attacco ransomware che negli ultimi dieci giorni ha investito pubbliche amministrazioni in Italia che si avvalgono deidi Westpole. Lo si apprende da fonti informate citate dall’agenzia Ansa. A fronte di database criptati e inaccessibili, dai cyber pirati sarebbero giunte richieste di riscatto in criptovalute al provider che ospita diversidi Pa Digitale, società privata del gruppo Buffetti che eroga prestazioni a 1.300 realtàpubblica amministrazione italiana. Glidel gruppo Lockbit hanno colpito i server utilizzati dalla società Pa Digitale. Chiesto un riscatto per liberare i dati Tra i prodotti forniti e ancora bloccati in seguito all’attacco, ci sono i sistemi di rendicontazione di buste paga e ...