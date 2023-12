Giulia Amodio e la torta di compleanno | “Scusate l’egocentrismo ma me lo merito”

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Serata speciale per la moglie di Sensi che ha festeggiato con amici e persone di famiglia i suoi 27 anni

Giulia Amodio, bollino rosso d'ufficio: sfilata piccante

è assolutamente ipnotica: l'abito sfoggiato dalla wag in occasione della cena di Natale ti lascerà senza fiato. In certe occasioni non c'è nulla che si possa lasciare al caso. Men che ...

La paura di Giulia Amodio, moglie del calciatore marchigiano Stefano Sensi: «Milano non è sicura per i miei fi corriereadriatico.it

Giulia Amodio protagonista indiscussa della cena di Natale dell'Inter CronacaQui

Giulia Amodio e la torta di compleanno: “Scusate egocentrismo ma me lo merito”

Nelle scorse ore, Giulia Amodio ha festeggiato con amici (c'era ad esempio anche Agustina Gandolfo moglie di Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, dove gioca Sensi, marito della festeggiata) e ...

Giulia Amodio, bollino rosso d’ufficio: sfilata piccante

Giulia Amodio è assolutamente ipnotica: l'abito sfoggiato dalla wag in occasione della cena di Natale ti lascerà senza fiato.