Giugliano | il soprano Julia Burdulì incanta il pubblico della chiesta di Santa Sofia

Under 17 Serie C, il Benevento vince 2 - 1 contro il Latina e centra l'ottavo successo consecutivo

... cadono, entrambe in casa, rispettivamente 5 - 2 contro la Turris (Cirillo e doppiette di Meglio e Voghera) e 4 - 1 contro il Benevento (Cuozzo, Formicola,). UNDER 15 SERIE C La ...

Casertana, c’è il Giugliano per l’ultima del 2023 nel 'silenzio' del Pinto. LE PROBABILI FORMAZIONI CasertaNews

Casertana-Giugliano, piano derby e addio emergenza ilmattino.it

Casertana, piano derby e addio all'emergenza

Si riparte: testa al Giugliano con il terzo posto in classifica in tasca e la voglia di tornare vincere dopo il pari a reti bianche contro il Picerno. Tre giorni di riposo dopo la sfida in ...