Giubileo 2025 | su Rai1 nella memoria di San Giovanni Paolo II

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Roma, 18 dic. (askanews) –notte della Vigilia di Natale un emozionante programma Tv in onda in seconda serata su Rai 1 dal titolo “di SanII”. Racconterà un viaggio lungo 25 anni: daldel 2000, celebrando la vita e il lascito del Papa Santo, a quello che ci attende il prossimo, passando per quello straordinario della “Misericordia”. Protagonista di questo viaggio, il “bastone del Pellegrino”, che rappresenta il sostegno di Dio durante il pellegrinaggio. Da Palazzo Altemps, dimora storica dove già nel Cinquecento trovava posto, in una magnifica scenografia architettonica, una ricca collezione di scultura e oggi sede del Museo Nazionale Romano, uno show di 70 minuti per ...

Roma, nel 2024 il concerto del 1 Maggio si terra' al Circo Massimo

Roma, 18 dic. In via del tutto eccezionale, a causa dei lavori di rifacimento che interessano Piazza San Giovanni in Laterano in vista del, ledizione 2024 del Concerto del Primo maggio di Roma si terra' al Circo Massimo che fornira' un palcoscenico altrettanto spettacolare per celebrare il lavoro e i diritti dei lavoratori ...

La figura di Maria, a "Giubileo 2025" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Verso Giubileo 2025 - Obiettivi, interventi, risorse in campo: lo stato dell'arte nel convegno OAR Ordine degli Architetti di Roma

Concertone del Primo Maggio cambia: non più a piazza San Giovanni, ecco dove si terrà dal 2024

Si vociferava da mesi su un possibile cambio di location per il seguitissimo "Concertone" del 1° maggio di Roma, e ora è arrivata la conferma. A quanto si apprende, la ...

Roma, nel 2024 il concerto del 1 Maggio si terrà al Circo Massimo

Roma, 18 dic. (askanews) - In via del tutto eccezionale, a causa dei lavori di rifacimento che interessano Piazza San Giovanni in Laterano in ...