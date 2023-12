Giubilato | “Napoli | Garcia ha fatto tutto il contrario di quello che doveva fare | ma per lo Scudetto…”

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 18 dicembre 2023) A Radio Crc nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete è intervenuto David, doppio ex die Frosinone. Queste le sue parole:su Osimhen “Osimhen è veramente forte, meno male che non gioco più! E’ devastante, mailha cambiato mentalità grazie a Mazzarri. Il sacrificio del gruppo l’anno scorso hala differenza, quest’anno invece non si era ancora visto fino all’arrivo di Mazzarri che ha portato tranquillità, serenità e voglia dibene. Gli attaccanti vivono pergol, più ne fanno e più ne vogliono, ma ciò che mi sta impressionando è la cattiveria, quella che si vedeva lo scorso anno. Natan sta crescendo tantissimo, è giovane e giocare anon è ...