Girona | due top club su Gutierrez

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Ilè forse la più grande sorpresa del calcio europeo in questo inizio di stagione. Sono molti i giocatori in evidenza,...

Le sfide europee con il Barcellona che riportano anche ad un periodo horror.

...altrerivali Subito tre vittorie nelle prime tre, poi il ko contro lo Shakhtar. La vittoria per 2 - 1di nuovo sul Porto ha portato la qualificazione. In Liga il Barça è terzo dietro Real e...

Liga - Barcellona-Girona 2-4: gol e highlights. La squadra di Michel in testa alla classifica a +2 sul Real Madrid Eurosport IT

Girona FC: perché la piccola squadra catalana può vincere La Liga Esquire Italia

Girona – Alaves 1-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Girona - Alaves di Lunedì 18 dicembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per 17° giornata de LaLiga ...

Girona, Real Madrid e manchester city piombano su Miguel Gutierrez

Il Girona è la grande rivelazione della Liga e in questa squadra spicca la presenza di Miguel Gutierrez. Il terzino spagnolo ha attirato l'interesse ...