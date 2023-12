Girona-Alaves | Liga | tv | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 18 dicembre 2023)è una partita della diciassettesima giornata dellae si gioca lunedì alle 21:00:, tv e. C’è già chi, in Spagna, parla di “nuovo Leicester” paragonando la cavalcata impronosticabile delal miracolo che nella stagione 2015-16 riuscirono a compiere le Foxes in Premier League con Claudio Ranieri in panchina. Un paragone che non è affatto esagerato, soprattutto dopo la storica impresa della squadra di Michel realizzata una settimana fa nel derby catalano con il Barcellona, strapazzato 4-2 davanti al proprio pubblico. Gutierrez del– IlVeggente.it (Ansa)Il, insomma, fa sul serio. E quando mancano poche partite al giro di boa ha quasi gli stessi punti (42) niente meno ...