Giornata internazionale della lingua araba | Poste tunisine emettono due francobolli per l’occasione

"Entro la fine delladiranno di averne abbattuti altri. E entro la fine dell'anno diranno di aver distrutto due squadroni", ironizza Yuriy Ignat, portavoce delle forze armate ucraine....del Commissariato Frascati hanno accompagnato circa 800 studenti dell'Istituto Comprensivo "Don Milani" che hanno sfilato in corteo per il Centro del paese in occasione della...La JAXA ha confermato che il lander lunare SLIM è entrato correttamente in orbita lunare nella giornata odierna e non si segnalano problemi d sorta. La missione prevederà una modifica dell'orbita a me ...La Val Gardena invita tutte le donne a partecipare l’8 marzo a una particolare gara di sci da sostenere rigorosamente in abito tradizionale, il Dirndl, con musica e tanto divertimento ...