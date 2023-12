Giornata internazionale della lingua araba | Poste tunisine emettono due francobolli per l’occasione

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Lehanno emesso oggi, 18 dicembre, dueper celebrare la. L’iniziativa celebra l’eredità culturale di questae il suo contributo all’arricchimentodiversità linguistica dell’umanità. Il primo francobollo raffigura figure geometrichecalligrafiascritta in caratteri cufico e thuluth. Il secondo, invece, raffigura la lettera Dad, simbolo, circondata da una formazione calligrafia sullo sfondo per evidenziare il legame morale e visivo tra loro. Quando nasce la...

CNDDU - Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in occasione del 18 dicembre , data in cui ricorre la Giornata ... (orizzontescuola)

Le Poste tunisine hanno emesso oggi, 18 dicembre, due francobolli per celebrare la Giornata internazionale della lingua araba . L’iniziativa celebra ... (strumentipolitici)

Le Poste tunisine hanno emesso oggi, 18 dicembre, due francobolli per celebrare la Giornata internazionale della lingua araba . L’iniziativa celebra ... (strumentipolitici)

Le Poste tunisine hanno emesso oggi, 18 dicembre, due francobolli per celebrare la Giornata internazionale della lingua araba . L’iniziativa celebra ... (strumentipolitici)

Le Poste tunisine hanno emesso oggi, 18 dicembre, due francobolli per celebrare la Giornata internazionale della lingua araba . L’iniziativa celebra ... (strumentipolitici)

Acea Run Rome The Marathon, già 11mila iscritti. Il messaggio di Gualtieri

Ma anche una grandedi sport per la città, per migliaia di famiglie che correranno la gara ... oltre 25mila nella sola maratona, ha creato grandi emozioni ed aspettative, si è ...

La Giornata internazionale dei migranti - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Sanremo: grande partecipazione all'incontro Unesco in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti Umani SanremoNews.it

Ue, trovata l'intesa su migranti e asilo: «Una giornata storica»

L'intesa c'è. E non era scontato. Dopo mesi di trattative, l'Unione europea trova l'accordo sul nuovo Patto per la migrazione e l'asilo. Lo strumento con cui ...

Pisa-Ascoli, dirige l'internazionale Sozza. Per i bianconeri 3 sconfitte in cinque precedenti

Pisa-Ascoli, dirige l'internazionale Sozza. Per i bianconeri 3 sconfitte in cinque precedenti - picenotime.it - IT ...