Giornata internazionale della lingua araba | Poste tunisine emettono due francobolli per l’occasione

Nellanerazzurra all'insegna dei rinnovi è entrato anche il nome di Henrikh Mkhitaryan che ... 'FCMilano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto ...... Silvia Chiave, alle facoltà di ingegneria aerospaziale di Tor Vergata e della Sapienza, siamo stati in missione in Giappone, dall'11 al 15 dicembre, in occasione delladello ...L'Inter continua a mettere nero su bianco per il futuro. Dopo Mkhitaryan e Dimarco arriva una nuova firma in casa nerazzurra, quella dell'onnipresente Matteo Darmian come si intravede nel comunicato d ...A Londra Eurosta ha cancellato tutti i treni diretti fuori e verso la città a causa di un tunnel allagato. Disagi negli spostamenti ...