Giornata internazionale della lingua araba | Poste tunisine emettono due francobolli per l’occasione

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Lehanno emesso oggi, 18 dicembre, dueper celebrare la. L’iniziativa celebra l’eredità culturale di questae il suo contributo all’arricchimentodiversità linguistica dell’umanità. Il primo francobollo raffigura figure geometrichecalligrafiascritta in caratteri cufico e thuluth. Il secondo, invece, raffigura la lettera Dad, simbolo, circondata da una formazione calligrafia sullo sfondo per evidenziare il legame morale e visivo tra loro. Quando nasce la...

Questo in sostanza è l'appello lanciato dalle Nazioni Unite in occasione delladi preparazione alle pandemie indetta nel dicembre 2020, dopo l'arrivo del Covid. Le pandemie ' ...Secondo quanto avrebbe riferito un portavoce della Torre Eiffel alla stampa, lo ...bisogno dei mezzi idonei per affrontare questa situazione facendo sapere che lo sciopero della...Nelle scorse settimane, si è tenuta con grande partecipazione la sesta edizione del Woman’s Day, un evento organizzato dall’Acsd Eragon sotto l’egida del Comitato Provinciale CSEN RG, in coincidenza c ...Il calendario di gennaio 2024 si apre con l'entusiasmo di un nuovo anno e offre una serie di eventi significativi da segnare in agenda.