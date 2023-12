Giornata del Migrante | la Cgil | ' Con le politiche repressive del governo Meloni l' integrazione è lontana'

Tav: Zangrillo, giornata storica con avvio lavori per la Torino - Lione

'Quella di oggi e' unastorica per la Torino - Lione. L'avvio dei lavori per la Torino - Lione a Chiomonte, in Val ...futuro piu' accessibile ed europeo in grado di assicurare lo sviluppo...

All'Università dell'Insubria la giornata del Dista varesenews.it

La Giornata del Ringraziamento RaiNews

VIDEO Tav, Salvini: “Oggi è una giornata storica"

Il vicepremier e ministro in Val Susa: "Quando uno lancia pietre non è un portatore di idee, il suo posto è il carcere" Oggi Matteo Salvini a Chiomonte per l’avvio del tunnel di base per il Tav. “Non… ...

Pagelle 16° giornata Serie A 2023/2024: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 16° giornata del Campionato di Serie A 2023-2024: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori ROMA – Primo tentativo di fuga dell’Inter che ...