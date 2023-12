Giocattoli non conformi agli standard | ingente sequestro in Valle Caudina

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento, nell’ambito dei servizi di contrasto ai traffici e alla commercializzazione di prodotti contraffatti e/o non sicuri, ha sottoposto acirca 12.000privi delle necessarie informazioni previste dal Codice del Consumo. In particolare, militari della Tenenza di Montesarchio hanno sottoposto a controllo un esercizio commerciale di Arpaia (BN), gestito da personale di etnia cinese, ove hanno riscontrato che in un locale di circa 1500 metri quadrati erano espostiche erano destinati alla vendita in occasione del Natale. Tuttavia, i potenziali doni natalizi erano privi delle informazioni relative alla denominazione merceologica del prodotto, all’origine di produzione e all’eventuale presenza di materiali o ...