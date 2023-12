Giancarlo Pagliarini si confessa | La mia terza moglie | Milano e il mio piano per le Europee

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 dicembre 2023) La seconda vita diè iniziata nella villa di Zoagli affacciata sul mare dove ha preso inla 52enne peruviana Ysabel Terrones «ma non scrivere che l'ho sposata per dimostrare che la vecchia Lega non era contro i meridionali». Era il 20 maggio 2023. Torta con la bandiera svizzera omaggio alla costituzione federale «migliore del mondo», e torta con bandiera del Perù per compiacere l'amorevole consorte... Da lì è stato un susseguirsi di avventure rocambolesche tra la casa nel vecchio frantoio dove fa l'affittacamere e coccola i clienti a base di consigli sapienti e focaccina ligure, sortite nell'ingarbugliataincanutita come «una vecchiadi cui non vedi più i difetti», e un progettino politico di un'Europa dei popoli che nell'EFA (European Freee Alliance) ha il suo ...