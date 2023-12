Getafe | due big spagnole su Greenwood

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Masonsembra aver trovato la sua dimensione in Spagna, ma il suo futuro è ancora incerto. Secondo quanto riportato da talkSPORT,...

Nel secondo turno della Copa del Rey 2023 /24 non arrivano sorprese per le due squadre di massima serie , che però soffrono parecchio. Il Valencia ... (sportface)

Siviglia, c'è un favorito per la panchina

Licenziato dallo scorso aprile dopo quasianni di collaborazione, il tecnico 58enne sarebbe favorito dalla dirigenza andalusa per la sua esperienza e la sua disponibilità mentre non ha ...

UFFICIALE: Siviglia umiliato dal Getafe, a due mesi dall'arrivo esonerato Diego Alonso TUTTO mercato WEB

Las Palmas - Getafe (2-0) La Liga 2023 la Repubblica

Non c’è pace a Siviglia: esonerato Diego Alonso

Dopo soli due mesi salta ancora la panchina andalusa, secondo cambio in questa stagione, i risultati sono impietosi In principio fu Mendilibar. L’esonero ...

Atletico Madrid-Getafe, il pronostico de LaLiga: occhio ai corner

In attesa di mandare in archivio la 17ª giornata, le squadre de LaLiga sono già proiettate al turno infrasettimanale valevole per il 18° turno. Martedì 19 ...