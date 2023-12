Genoa | Zangrillo ironizza | «Cerco di capire come non hanno dato il rigore alla Juve»

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Alberto, presidente del, ha così parlato a margine dell’Assemblea di Lega: l’ironica sugli episodi con laPresente anche il presidente delAlbertoall’assemblea di Lega dove, ai giornalisti presenti, ha così parlato con ironia del match giocato venerdì contro la. Le sue dichiarazioni. LE PAROLE – «Sto cercando dimai appunto non ci è statouncontro. E’ curioso, ma siamo soddisfatti comunque per il risultato».

