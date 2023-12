Cagliari- Genoa 2-1 Martinez 6: incolpevolissimo sui due gol subiti. Per il resto sempre attento. De Winter 5,5: nel primo tempo decide di no... (calciomercato)

Si chiude il venerdì che ha aperto la 12ª giornata di Serie A 2023/24. A Marassi va in scena Genoa-Verona : calcio d'inizio alle... (calciomercato)

Allo Stirpe, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Frosinone e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ... (calcionews24)

George Puscas è un calciatore in grado di fare la differenza in Serie B e si prepara ad un trasferimento di calciomercato a gennaio. L’attaccante ... (calcioweb.eu)

George Puscas sta trovando poco spazio all'interno delle rotazioni di Alberto Gilardino con il Genoa . Per questo motivo per lui si aprono... (calciomercato)

Genoa, Puscas può tornare in Serie B: due club lo seguono

Soltanto 184 minuti giocati in campionato da George, che fatica a trovare spazio neldi Alberto Gilardino . L'attaccante rumeno, per questo motivo, si sta guardando attorno in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Sky ...

George Puscas al Genoa trova poco spazio. Può andare in B: già due club interessati TUTTO mercato WEB

Puscas, poco spazio. Futuro in B Non solo Bari BARI CALCIO

Genoa – Juventus 1-1: pagelle fantacalcio e highlights

Voti fantacalcio e highlights di Genoa - Juventus, gara valida per la sedicesima giornata di Serie A 2023/2024: Gudmundsson è il migliore del match ...

Genoa, Puscas può tornare in Serie B: due club lo seguono

Soltanto 184 minuti giocati in campionato da George Puscas, che fatica a trovare spazio nel Genoa di Alberto Gilardino. L'attaccante rumeno, per questo motivo, si sta guardando attorno in vista del ...