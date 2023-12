Genoa | movimento in uscita di calciomercato | Puscas verso la Serie B

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Georgeè un calciatore in grado di fare la differenza inB e si prepara ad un trasferimento dia gennaio. L’attaccante rumeno classe 1996 è chiuso alda calciatori del calibro di Retegui, Gudmundsson e Messias e già dai prossimi giorni potrebbe cambiare maglia. Nel corso della carriera ha indossato tante maglie: Bihor Oradea, Inter, poi i prestiti con Bari, Benevento, Novara, Palermo, poi il Reading e un altro prestito al Pisa. Infine il. Adesso potrebbe tornare inB. E’ stata avviata nelle ultime ore una trattativa per il passaggio del calciatore al Bari per il grande ritorno dopo le difficoltà incontrate dalla squadra nella prima parte di stagione.