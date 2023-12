Galliani chiude | «Di Gregorio e Colpani? Mai parlato con nessuno»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 18 dicembre 2023), AD del Monza, ha tenuto a chiarire la posizione di Michele Die Andrea, i due gioielli più pregiati del club brianzolo. CHIARISCE ? Adriano, intercettato all’ingresso della sede della Lega a Milano, ha chiarito su Die Andrea. Quest’ultimo soprattutto finito in orbita Inter. L’AD del Monza risponde: «Il Monza ha perso solo con le grandi quest’anno, va bene così. Diun fenomeno, per lui così come pernon abbiamo maicon». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...