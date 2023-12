(Di lunedì 18 dicembre 2023) Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Taranto sono stati impegnati in numerosi servizi di prevenzione, con lo scopo di aumentare la “sicurezza percepita” da parte dei cittadini della provincia ionica. Numerosi sono stati i controlli effettuati su strada, in prossimità dei principali luoghi di aggregazione e dei centri cittadini, molto frequentati durante questo periodo prenatalizio. Lesegnalate, per possesso di sostanze stupefacenti alla locale Prefettura, sono state ben 41. Un ventenne tarantino è stato denunciato alla Procura della Repubblica, perché presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo stesso aveva occultato, in una scarpa, 16 dosi di cocaina, che, una volta rinvenute, sono state sottoposte a sequestro, per le successive analisi. Sempre a Taranto, un 45enne, sottoposto alla ...

Tempo di lettura: 2 minutiEra stato Denunciato per una ipotesi di furto aggravato di energia elettrica , nei confronti di un vicino, per il qual ... (anteprima24)

Furto: in quali casi è legale

È quindi possibile che unsia commesso da chi si trova effettivamente in uno stato di ...necessità del ladro che ha rubato generi alimentari del valore di una decina d'euro [1] oppure l'...

Furto di energia elettrica, denunciate 2 persone Tarantini Time

Ad Avellino,furto di energia elettrica:denunciato un commerciante TGNews TV

Articoli con argomento: ‘Sicurezza cittadina’

I Carabinieri di Taranto hanno condotto una serie di controlli per migliorare la sicurezza, risultando in diverse segnalazioni per stupefacenti e denunce per reati vari, compreso il furto di energia ...

Intensificati i controlli dei Carabinieri a Taranto per la sicurezza cittadina

I Carabinieri di Taranto hanno condotto una serie di controlli per migliorare la sicurezza, risultando in diverse segnalazioni per stupefacenti e denunce per reati vari, compreso il furto di energia e ...