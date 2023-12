(Di lunedì 18 dicembre 2023) commenta Ie i disegni che raffigurano ragazzine minori in atteggiamenti sessuali o nudecome materiale pedopornografico . E' quanto prevede una sentenza della ...

Vivere e conoscere il territorio attraverso l’arte e la cultura. Una domenica mattina speciale alla scuola media Basile di Giugliano in cui bambini ... (teleclubitalia)

Fumetti sotto processo, la Cassazione: "Gli hentai possono essere considerati pedopornografia"

... elaborazione che consente di ritenere immune da censure la conferma della decisione di condanna sia per i, sia per le illustrazioni del racconto erotico raffiguranti minori impegnati in atti ...

I fumetti che non possono mancare sotto l'albero di Natale AGI - Agenzia Italia

“Fumetti sotto l'albero”: talk, mercatini e laboratori nel programma natalizio dell'Associazione Urca – BisceglieLive.it BisceglieLive

Fumetti sotto processo, la Cassazione: "Gli hentai possono essere considerati pedopornografia"

La Corte conferma la condanna di un militare. Secondo i giudici da un disegno si può dedurre che i soggetti siano minorenni ...

I 60 anni di Ldb, dai Caroselli di amarena Fabbri alle magie digitali

Bologna musa della creatività, che può anche alimentare il business. «Venire sotto le Due Torri significava soprattutto incontrare gente sempre molto creativa, sempre molto allegra», racconta a ruota ...