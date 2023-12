Fulmine Group consolida la sua quota di mercato

Leggi su iltempo

(Di lunedì 18 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) –, primo operatore privato delpostale nazionale, conferma il trend positivo del 2022, chiudendo l'anno in corso con una ulteriore significativa crescita. “I risultati ottenuti riflettono il cambio di passo del gruppo nelre la propriadie nel realizzare gli obiettivi delineati nel piano di sviluppo 2021-2024”, si legge in una nota.Il gruppo vanta sul territorio nazionale oltre 2.000 postini, 400 agenzie partner, 10 hub, 1.000 addetti del network, coprendo circa il 70% della popolazione nazionale con più di 3.000 clienti in Italia tra banche, assicurazioni, aziende dei settori media e tlc, utilities, comuni, enti della pubblica amministrazione e società di e-commerce. “Il gruppo si presenta con tutte le carte in regola per ...