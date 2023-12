Francavilla Fontana | ordinanza | stop ad impianti di riscaldamento non tutti fino al 31 dicembre Contrasto all' inquinamento

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Di seguito la comunicazione del Comune di: Nelle scorse ore il Sindaco Antonello Denuzzo, in accordo con Regione e Arpa Puglia, ha emanato unache vieta nelle abitazioni private dotate didimulti-combustibile l’utilizzo di generatori di calore alimentati a biomasse privi di certificazione ambientale. Il provvedimento, che riguarda glicon classe energetica inferiore a 3 stelle, è motivato dai dati provenienti dalle centraline di monitoraggio sulla qualità dell’aria che hanno fatto registrare alti livelli di particolato in atmosfera. Secondo i tecnici i numeri sono riconducibili all’utilizzo di biomassa legnosa neglididomestico per alimentare caminetti aperti e ...