FOTO | Compare l’immagine promozionale di Brock Lesnar per WM40 su un camion della WWE

(Di lunedì 18 dicembre 2023) L’ultima apparizione diin WWE è stata a SummerSlam, quando venne sconfitto da Cody Rhodes. Da allora non è più stato visto in TV ma precedenti report confermavano già la sua presenza per il 2024. Latrapelata oggi in rete semrerebbe, tuttavia, dare un indizio più preciso sul suo ritorno. Royal Rumble = ritorni trionfali Con un tempismo a dir poco perfetto, dato che il mese prossimo si terrà la Royal Rumble, è stato avvistato unraffigurante un’immaginediper WrestleMania 40. Probabilmente il ritorno di The Beast Incarnate è realmente dietro l’angolo, ma bisognerà attendere per vedere quale storyline lo vedrà partecipe.