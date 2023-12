Forte aumento dei senza tetto negli Stati Uniti + 12% “Costi delle case sempre più inaffrontabili”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Preoccupantedei. Gli homeless sono cresciuti quest’anno anno del 12% raggiungendo quota 653mila, il livello è il più alto da quando è stata avviata questa rilevazione, nel 2007. Oltre 70mila persone in più dell’anno scorso non hanno oggi una casa e si tratta per lo più di persone che si trovano in questa condizione per la prima volta nella loro vita. Alla base dell’incremento vengono segnalate la fine dei programmi di assistenza attivi durante il Covid e l’impennata nel costo degli affitti che rende l’abitazione fuori portata per una fascia crescente di popolazione. Non a caso gran parte deisi concentrano in quattro, California, New York, Florida e Washington, dove il costo ...