Formia Successo di pubblico e lettori per la presentazione di “Formiae | posta la bellezza!” con Simione e Capolino

Furlani esclusivo: 'All'assalto di Roma e Parigi. 100 metri, perché no'

... (19 il prossimo febbraio) , non solo in quella under 20 dove ha già mietuto più di un, ... In questo periodo il reatino è di stanza ain raduno con gli altri azzurri, è parso molto ...

SAI Formia: successo per il progetto di accoglienza dei migranti LatinaNews.eu

SUCCESSO A FORMIA PER LA FESTA DELLO SPORT Latina Tu

Furlani esclusivo: "All'assalto di Roma e Parigi. 100 metri, perché no"

Intervista alla speranza azzurra dell'Atletica: «Farò tre o quattro gare indoor, finalizzate ai Mondiali di Glasgow. Poi la prima uscita all’aperto a Savona. Provare i 100: perché no» ...

Pagina 1 | Furlani esclusivo: "All'assalto di Roma e Parigi. 100 metri, perché no"

Intervista alla speranza azzurra dell'Atletica: «Farò tre o quattro gare indoor, finalizzate ai Mondiali di Glasgow. Poi la prima uscita all’aperto a Savona. Provare i 100: perché no» ...