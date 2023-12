Fondi | sorvegliato speciale gambizza un uomo per debiti di droga

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 18 dicembre 2023), 18 dicembre 2023- La Polizia di Stato di, nella giornata del 13 dicembre, ha proceduto a sottoporre un noto pluripregiudicato locale, giàdella P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di, all’aggravamento della misura di prevenzione per ulteriori anni due. La misura, già comminata in una prima fase nel 2019, aveva subito delle interruzioni dovute ai periodi detentivi che avevano interessato il pregiudicato, ed era prossima alla scadenza. L’tuttavia, nonostante le condanne detentive e le prescrizioni restrittive imposte dalla misura di prevenzione personale, non aveva modificato la sua condotta, continuando a frequentare altri pericolosi pregiudicati, spesso ostentando le sue frequentazioni allo scopo di rafforzare la sua immagine ...