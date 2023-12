Fnofi | i fisioterapisti chiedono “cambio di paradigma” per la sanità

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 18 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Mi auguro che il modello di questo Congresso, che ha fatto convivere dialogo istituzionale, presenza della componente accademica professionale, riflessione sulla professione all’interno dei mutamenti e condivisione delle più avanzate esperienze scientifiche, possa diventare un modello condiviso in tutta la comunità internazionale della fisioterapia”. L’ha affermato Mike Landry, presidente della World Physiotherapy nella sessione conclusiva del Primo Congresso Nazionale, tenuto nei giorni scorsi a Roma sul tema Nuovi paradigmi di Salute:, bisogni, cittadini e SSN.Oltre trecento rappresentanti della professione e degli Ordini territoriali deisi sono confrontati per tre giorni sul “cambiamento di” necessario al SSN per entrare in ...